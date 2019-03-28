Крис Хамфрис опровергает «фальшивость» своего брака с Ким Кардашьян
До совместной жизни с Канье Уэстом Ким Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом. После развода их брак заподозрили в фальшивости, что спортсмен теперь пытается опровергнуть.
Недавно Хамфрис дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях с экс-супругой. Ныне многие обвиняют его в женитьбе на модели ради славы, но атлет уверяет публику в обратном. Их брак продлился всего два года, хотя пара начала встречаться за год до свадьбы. Хамфрис заверил, что искренне любил Кардашьян, но в итоге они все же разошлись.
Хуже баскетболисту пришлось после разлуки. Он признался, что был наивен, не предполагая, каким образом может измениться его жизнь после произошедшего, но больше всего спортсмена сегодня беспокоят слухи о «фальшивости» любовной связи с моделью.
Недавно Хамфрис дал большое интервью, в котором рассказал об отношениях с экс-супругой. Ныне многие обвиняют его в женитьбе на модели ради славы, но атлет уверяет публику в обратном. Их брак продлился всего два года, хотя пара начала встречаться за год до свадьбы. Хамфрис заверил, что искренне любил Кардашьян, но в итоге они все же разошлись.
Хуже баскетболисту пришлось после разлуки. Он признался, что был наивен, не предполагая, каким образом может измениться его жизнь после произошедшего, но больше всего спортсмена сегодня беспокоят слухи о «фальшивости» любовной связи с моделью.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:12