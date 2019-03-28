Эвелина Бледанс рассказала о заниженной самооценке

Эвелина Бледанс разместила в своем блоге в Instagram ролик, сделанный во время утренней пробежки с наследником Семеном. Артистка посетовала, что мальчик ее «подсекает», надеясь обогнать. Звезда отметила, что по жизни она предпочитала бежать не спеша, боясь кого-то обидеть, что-то попросить или забрать лишнее в профессии или личной жизни. Бледанс старалась делиться с другими и радоваться успехам окружающих, однако сейчас к ней приходят мысли о том, правильно ли она жила все это время.«И с чем я пришла к юбилею?!», - спрашивает себя актриса, которой 5 апреля должно исполниться 50 лет. Эвелина Бледанс считает своим главным достижением двоих наследников, но боится подводить итоги, ведь ей все время кажется, что она еще недостаточно сделала в своей жизни. Артистка не скрывает, что у нее заниженная самооценка, хотя в это мало-кто сможет поверить, ведь звезда экранов всегда уверенно выходит на публику. В настоящий момент артистку волнует, как можно изменить себя и не переживать.