Kia представила два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила два новых полноприводных кроссовера. Их официальная презентация состоится на автосалоне в Сеуле, проходящем с 29 марта по 7 апреля.
Представленные брендом Kia кроссоверы – это концепты, но они обязательно дойдут до серийного производства. Первый из них называется Mohave Masterpiece и в будущем станет основой для обновленного внедорожника – Mohave. Эта модель стала полным выражением современного подхода корейского автопроизводителя к дизайну своих машин. Главная особенность концепта – внушительный размер и фирменная «улыбка тигра». Автомобиль получит широкую радиаторную решетку, растянутую до самых крыльев кроссовера, в нее интегрирована система головой оптики. Общий вид концепта можно описать как уверенный и серьезный, но при этом современный. Именно к такому сочетанию стремились дизайнеры бренда.
Второй концептуальный кроссовер – Kia SP Signature. Эта модель является полной противоположностью другой новинки. Она имеет компактный размер и округлые черты всего кузова. Представители автопроизводителя отмечают, этот внедорожник будет конкурировать с Hyundai Creta по всему миру. Привлекать покупателей модель сможет полным приводом, а также ярким и современным дизайном. Новинка получит внушительную радиаторную решетку обычного размера и узкую головную оптику. Представители Kia отметили, данную модель покупатели могут ожидать уже в течении 2019 года.
Представленные брендом Kia кроссоверы – это концепты, но они обязательно дойдут до серийного производства. Первый из них называется Mohave Masterpiece и в будущем станет основой для обновленного внедорожника – Mohave. Эта модель стала полным выражением современного подхода корейского автопроизводителя к дизайну своих машин. Главная особенность концепта – внушительный размер и фирменная «улыбка тигра». Автомобиль получит широкую радиаторную решетку, растянутую до самых крыльев кроссовера, в нее интегрирована система головой оптики. Общий вид концепта можно описать как уверенный и серьезный, но при этом современный. Именно к такому сочетанию стремились дизайнеры бренда.
Второй концептуальный кроссовер – Kia SP Signature. Эта модель является полной противоположностью другой новинки. Она имеет компактный размер и округлые черты всего кузова. Представители автопроизводителя отмечают, этот внедорожник будет конкурировать с Hyundai Creta по всему миру. Привлекать покупателей модель сможет полным приводом, а также ярким и современным дизайном. Новинка получит внушительную радиаторную решетку обычного размера и узкую головную оптику. Представители Kia отметили, данную модель покупатели могут ожидать уже в течении 2019 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:15