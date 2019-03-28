Медики назвали вызывающие рак дозы алкоголя и табака





Университет Бангора совместно с коллегами из клиники Саутгемптона сопоставил риск онкологии, связанный с курением табака и распитием спиртного. В течение жизни рак может развиться, если выпивать бутылку вина в неделю, отказавшись от сигарет. В этом случае риск у мужчин составит 1%, а у женщин - 1,4 процента.Первые зачастую сталкиваются с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте. Женщины в половине случаев (55%) болеют смертельным раком груди.Бутылке вина учёные подобрали эквивалент в сигаретах. Так, 5 штук мужчинам необходимо выкурить за неделю, а женщинам - в 2 раза больше для аналогичных показаний. Если не ограничиваться 1 бутылкой вина, а потреблять 3, риски заметно растут.Женщины заболевают раком на 3,6 процента чаще, чем непьющие и некурящие. Для мужчин цифра растёт до 1,9%. Три бутылки вина можно сопоставить с 8 и 23 сигаретами в неделю для мужчин и женщин.