АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Медики назвали вызывающие рак дозы алкоголя и табака

Медики назвали недельные дозы алкоголя и табака, вызывающие рак у женщин и мужчин. Эксперты перечислили виды опухолей, которые возникают при этом чаще всего.
Медики назвали вызывающие рак дозы алкоголя и табака

Университет Бангора совместно с коллегами из клиники Саутгемптона сопоставил риск онкологии, связанный с курением табака и распитием спиртного. В течение жизни рак может развиться, если выпивать бутылку вина в неделю, отказавшись от сигарет. В этом случае риск у мужчин составит 1%, а у женщин - 1,4 процента.

Первые зачастую сталкиваются с новообразованиями в желудочно-кишечном тракте. Женщины в половине случаев (55%) болеют смертельным раком груди.

Бутылке вина учёные подобрали эквивалент в сигаретах. Так, 5 штук мужчинам необходимо выкурить за неделю, а женщинам - в 2 раза больше для аналогичных показаний. Если не ограничиваться 1 бутылкой вина, а потреблять 3, риски заметно растут.

Женщины заболевают раком на 3,6 процента чаще, чем непьющие и некурящие. Для мужчин цифра растёт до 1,9%. Три бутылки вина можно сопоставить с 8 и 23 сигаретами в неделю для мужчин и женщин.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юдашкин показал фото маленького внука
Ученые обнаружили, что одна доза
Актер Николай Добрынин обнародовал
Иннокентия Смоктуновского от нищеты и
В Санкт-Петербурге спустили на воду
Медики разрешают употреблять бананы при
Эвелина Бледанс рассказала о заниженной
Kia представила два новых
Крис Хамфрис опровергает «фальшивость»
Медики назвали вызывающие рак дозы
Анна Калашникова опровергла слухи о
«Как по лезвию бритвы»: Анастасия
Фигуристка Анна Погорилая и ее супруг
Настя Ивлеева сменила привычный образ в
Уязвимость браузера в Android стала
Японские астрономы обнаружили невидимую
Королевский эксперт считает брак принца
Настя Каменских помогла молодым
В Бангладеш женщина родила дважды за
Будущие автомобили Jaguar Land Rover
Житель южной Бразилии стал очевидцем
Ксения Бородина продемонстрировала
Американские СМИ подтвердили проблемы с
Наталья Рудова в алом бикини устроила
Тина Канделаки мечтает о рождении
Житель Огайо запечатлел таинственный
Виртуальная реальность поможет в
Алсу рассказала о своих приоритетах в
Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Просмотреть все новости