Анна Калашникова опровергла слухи о своей беременности

По словам актрисы, она привыкла к тому, что ее личная жизнь часто становится предметом обсуждений. Слухи о беременности Анны Калашниковой появились после того, как в интервью с Даной Борисовой ведущая Надежда Санько сказала, что видела певицу с животом. Эти слухи очень удивили звезду, поэтому она дала опровержение данной информации.Анна Калашникова призналась, что два года назад на четвертом месяце она потеряла ребенка. Актриса верит, что «дети даются свыше». Она мечтает о том, что родит дочку, а после – еще одного малыша. Но сейчас певица занята музыкальной карьерой. Этим летом выйдет дебютный альбом, а сейчас звезда работает над съемками клипов на несколько треков.Трагедию с выкидышем Анне Калашниковой помог пережить ее старший сын Даниил. Чтобы не впасть в депрессию, знаменитость с головой ушла в работу. Поклонники тщательно следят за личной жизнью артистки и часто приписывают ей романы с известными бизнесменами. Анна Калашникова «подливает масла в огонь» и публикует в социальных сетях снимки дорогостоящих подарков. Но личность возлюбленного певица скрывает, так как убеждена – «счастье любит тишину».