В Санкт-Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта «Варшавянка»





Дизель-электрическая подлодка вышеуказанного проекта имеет хороший показатель акустической скрытности, благодаря чему способна находить цели на такой дистанции, которая не дает возможности обнаруживать саму субмарину. «Варшавянка» может перевозить 533-мм торпеды, крылатые боеголовки и мины.«Петропавловск-Камчатский» вскоре будет передан ВМФ РФ. В общей сложности флот получит шесть машин такого рода, оснащенных ракетами «Калибр». Подлодки проекта «Варшавянка» эксперты относят к третьему поколению и считают их одними из наиболее малошумных на планете, за что в западных странах их прозвали «Черными дырами». После спуска на воду судно перейдет в плавучий док, где закончат его достройку.Процесс строительства подводных лодок «Варшавянка» осуществляется с полной нагрузкой производства. В связи с этим состоялась модернизация предприятия, где вскоре появится современный комплекс замкнутого цикла по строительству и обновлению субмарин неатомного характера, благодаря которому в недалеком будущем инженеры будут производить по четыре судна в год.