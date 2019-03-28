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В Санкт-Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта «Варшавянка»

В Санкт-Петербурге сошла с стапелей на «Адмиралтейских верфях» первая субмарина проекта «Варшавянка» для отечественного Тихоокеанского флота. Название машины - «Петропавловск-Камчатский».
В Санкт-Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта «Варшавянка»

Дизель-электрическая подлодка вышеуказанного проекта имеет хороший показатель акустической скрытности, благодаря чему способна находить цели на такой дистанции, которая не дает возможности обнаруживать саму субмарину. «Варшавянка» может перевозить 533-мм торпеды, крылатые боеголовки и мины.

«Петропавловск-Камчатский» вскоре будет передан ВМФ РФ. В общей сложности флот получит шесть машин такого рода, оснащенных ракетами «Калибр». Подлодки проекта «Варшавянка» эксперты относят к третьему поколению и считают их одними из наиболее малошумных на планете, за что в западных странах их прозвали «Черными дырами». После спуска на воду судно перейдет в плавучий док, где закончат его достройку.

Процесс строительства подводных лодок «Варшавянка» осуществляется с полной нагрузкой производства. В связи с этим состоялась модернизация предприятия, где вскоре появится современный комплекс замкнутого цикла по строительству и обновлению субмарин неатомного характера, благодаря которому в недалеком будущем инженеры будут производить по четыре судна в год.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:41

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