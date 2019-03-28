Настя Ивлеева сменила привычный образ в новом выпуске своего AgentShow





Гостем очередного выпуска AgentShow стал другой известный российский блогер – Большой Русский Босс. В этот раз сама Настя Ивлеева предстала перед зрителями в новом для себя образе. У знаменитости теперь короткие волосы с розовым оттенком, но это не стало единственным изменением в имидже телеведущей.Поклонники звезды отмечают, что другим стало и ее поведение. Она изменила манеру речи и выглядит при этом очень неуверенной. Такие перемены заставили зрителей гадать: это перевоплощение для эпизода AgentShow или обновленный образ знаменитости. Новая прическа Насти Ивлеевой ей к лицу, уверены поклонники, чего нельзя сказать о ее поведении. Они выразили свою надежду на то, что это разовое перевоплощение блогера, иначе подобная манера общения будет вызывать множество вопросов у всех зрителей.Сам Большой Русский Босс рассказал о том, что у него достаточно плохие отношение с рэпером Федуком, ставшим гостем прошлого выпуска AgentShow. По его словам, все дело в другом исполнителе – Элджее. С ним блогер очень хорошо общается, поэтому в конфликте исполнителей он остался на стороне своего знакомого.