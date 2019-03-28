Уязвимость браузера в Android стала угрозой для миллионов пользователей
Критическая уязвимость в браузере Android стала угрозой для миллионов пользователей. Используя эту лазейку хакеры могут украсть личные данные людей.
Проблема была обнаружена специалистами по созданию и модернизации антивирусной защиты для компьютерах программ, сообщает издание "Слово и Дело". Ошибка замечена в браузере Android UC, в его коде имеется критическая уязвимость, позволяющая хакерам совершать множество противоправных и запрещенных компанией Google действий. Через эту лазейку на телефоны пользователей можно загрузить вирусную программу. В последствии она начинает скачивать для себя разные дополнения и расширения в обход официального магазина Google Play. Изначально это приводит к сильной загрузке ресурсов устройства и замедлению его работы, но существует и более серьезная угроза.
Хакеры имеют возможность получить доступ к личным данным пользователей: паролям, банковским картам, электронным сообщениям и многим другим. Последствия такой кражи не поддаются оценке, отмечают эксперты, особенно если речь идет о миллионах пользователей по всему миру.
Компания Google пока никак не отреагировала на это известие. Специалисты по созданию и модернизации антивирусной защиты отмечают, эта проблема конкретного браузера Android UC. У остальных подобных программ этой уязвимости нет.
Проблема была обнаружена специалистами по созданию и модернизации антивирусной защиты для компьютерах программ, сообщает издание "Слово и Дело". Ошибка замечена в браузере Android UC, в его коде имеется критическая уязвимость, позволяющая хакерам совершать множество противоправных и запрещенных компанией Google действий. Через эту лазейку на телефоны пользователей можно загрузить вирусную программу. В последствии она начинает скачивать для себя разные дополнения и расширения в обход официального магазина Google Play. Изначально это приводит к сильной загрузке ресурсов устройства и замедлению его работы, но существует и более серьезная угроза.
Хакеры имеют возможность получить доступ к личным данным пользователей: паролям, банковским картам, электронным сообщениям и многим другим. Последствия такой кражи не поддаются оценке, отмечают эксперты, особенно если речь идет о миллионах пользователей по всему миру.
Компания Google пока никак не отреагировала на это известие. Специалисты по созданию и модернизации антивирусной защиты отмечают, эта проблема конкретного браузера Android UC. У остальных подобных программ этой уязвимости нет.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:21