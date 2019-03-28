Настя Каменских помогла молодым блогерам, снявшись в сериале «Хостел»

Новостью об участии в блогерской работе Настя Каменских поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram. Звезда опубликовала кадр из сериала, отметив, что очень рада принять участие в «классном молодежном сериале, разрывающем все шаблоны и грани Youtube. Судя по прикрепленному певицей ролику, Каменских случайно попадает в хостел из-за организатора, который не смог обеспечить звезде приличный отель: «…ты должен был обеспечить мне нормальный отель. И вот, чтобы тебе было стыдно, я прямо сейчас сниму себе вонючий хостел», - возмущается в кадре артистка.Поклонники исполнительницы хита «Попа, как у Ким» высоко оценили актерские способности кумира, оставив положительные отзывы и комплименты в адрес Насти Каменских: «Прикольно, мне кажется ты даже не играешь, ты в жизни такая!», «Все так стильно снято», «Настюша супер», «Пересматриваю это миллион раз».