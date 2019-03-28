Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей





Известно, что Ксюша связана с проектом «Дом-2» уже 15 лет. За это время она приобрела не только популярность, но и стала состоятельной женщиной. Периодически она выкладывает в сеть фото в подтверждение собственного успеха.На сей раз поклонники звезды увидели на ее правой руке несколько элитных украшений. В первую очередь, это часы от любимого Бородиной французского бренда Cartier. Их стоимость составляет 705 тысяч рублей.Кроме того, на руке Ксении подписчики заметили несколько браслетов, изготовленных из белого и желтого золота с присутствием бриллиантов. Стоимость данных ювелирных изделий составляет от 305 000 до 1 800 000 рублей, убеждены знающие люди.Судя по всему, Бородина не расстается с драгоценностями, как в период работы, так и на отдыхе. Кстати, недавно на очередной день рождения ей преподнесли несколько изделий от упомянутой торговой марки Cartier.