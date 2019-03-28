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Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.

Известно, что Ксюша связана с проектом «Дом-2» уже 15 лет. За это время она приобрела не только популярность, но и стала состоятельной женщиной. Периодически она выкладывает в сеть фото в подтверждение собственного успеха.

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

На сей раз поклонники звезды увидели на ее правой руке несколько элитных украшений. В первую очередь, это часы от любимого Бородиной французского бренда Cartier. Их стоимость составляет 705 тысяч рублей.

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Кроме того, на руке Ксении подписчики заметили несколько браслетов, изготовленных из белого и желтого золота с присутствием бриллиантов. Стоимость данных ювелирных изделий составляет от 305 000 до 1 800 000 рублей, убеждены знающие люди.

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Судя по всему, Бородина не расстается с драгоценностями, как в период работы, так и на отдыхе. Кстати, недавно на очередной день рождения ей преподнесли несколько изделий от упомянутой торговой марки Cartier.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

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