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Американские СМИ подтвердили проблемы с клавиатурой MacBook

Американские СМИ подтвердили проблемы с клавиатурой новых ноутбуков MacBook. Устройства работают некорректно из-за встроенных силиконовых мембран.
Американские СМИ подтвердили проблемы с клавиатурой MacBook

Как сообщает "Политэксперт", The Wall Street Journal доказал проблему с клавиатурами для нескольких моделей MacBook. Речь идёт об Air, Pro и обычном MacBook, которые Apple выпустила позже 2015 года. В качестве новшества компания придумала уникальную защиту от пыли и мусора.

Клавиатуру защищают силиконовые мембраны, однако они же создают неполадки в её работе. Представитель Apple в недавнем обращении извинился перед пользователями, отметив, что все жалобы руководство рассмотрело.

При этом, как подчёркивает американская газета, окончательного решения по поводу MacBook не приняли. По статистике самой компании, большинство покупателей клавиатуры всем довольно.

Остальным рекомендуется связаться с техподдержкой, но получить помощь по гарантии не просто в связи с огромными очередями на ремонт. По мнению поклонников бренда, ситуацией с MacBook он подрывает свой авторитет.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:30

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