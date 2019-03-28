Наталья Рудова в алом бикини устроила фотосессию на Мальдивах

Актриса, снимавшаяся в сериале «Татьянин день» наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Наталья Рудова активно делится с подписчиками, которых у нее, к слову, более трех миллионов, яркими и красочными фото и впечатлениями с райского курорта. Звезда последовала примеру актрис Екатерины Климовой и Анастасии Макеевой, опубликовав в своем Instagram кадр с импровизированной фотосъемки. Рудова позирует в воде в алом бикини и мокрыми волосами.Поклонники артистки положительно оценили сексуальный образ кумира, оставляя комментарии, где восхищаются красотой Натальи Рудовой: «Слишком идеально», «Ты прекрасна», «Красавица», «Невероятная ты все-таки».