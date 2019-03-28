АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Наталья Рудова в алом бикини устроила фотосессию на Мальдивах

Отечественная актриса Наталья Рудова решила устроить импровизированную фотосессию во время отдыха на Мальдивах. Знаменитость предстала перед фанатами в алом купальнике и с мокрыми волосами.
Наталья Рудова в алом бикини устроила фотосессию на Мальдивах

Актриса, снимавшаяся в сериале «Татьянин день» наслаждается отдыхом на Мальдивских островах. Наталья Рудова активно делится с подписчиками, которых у нее, к слову, более трех миллионов, яркими и красочными фото и впечатлениями с райского курорта. Звезда последовала примеру актрис Екатерины Климовой и Анастасии Макеевой, опубликовав в своем Instagram кадр с импровизированной фотосъемки. Рудова позирует в воде в алом бикини и мокрыми волосами.

Поклонники артистки положительно оценили сексуальный образ кумира, оставляя комментарии, где восхищаются красотой Натальи Рудовой: «Слишком идеально», «Ты прекрасна», «Красавица», «Невероятная ты все-таки».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фигуристка Анна Погорилая и ее супруг
Настя Ивлеева сменила привычный образ в
Уязвимость браузера в Android стала
Японские астрономы обнаружили невидимую
Королевский эксперт считает брак принца
Настя Каменских помогла молодым
В Бангладеш женщина родила дважды за
Будущие автомобили Jaguar Land Rover
Житель южной Бразилии стал очевидцем
Ксения Бородина продемонстрировала
Американские СМИ подтвердили проблемы с
Наталья Рудова в алом бикини устроила
Тина Канделаки мечтает о рождении
Житель Огайо запечатлел таинственный
Виртуальная реальность поможет в
Алсу рассказала о своих приоритетах в
Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Анджелина Джоли может сыграть
Сергей Лазарев рассказал о своей работе
Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали
В Липецке из-за ДТП на мосту скончались
Космическое агентство ESA принимает
Александр Васильев раскритиковал
Ксения Бородина поддерживает своих
Александр Цекало и его молодая жена
Настасья Самбурская вызвала шквал
Учёные: Марсианские реки были глубже и
В Сети появились секретные фото салона
Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия
Просмотреть все новости