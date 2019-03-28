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Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени

Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени, заявили канадские учёные. Игры в VR-очках станут ключевым элементом терапии.
Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени

Университет Ватерлоо выяснил, что виртуальная реальность поможет тем людям, которые неверно оценивают течение времени и из-за этого слабо взаимодействуют с окружающими. В эксперименте пригласили участвовать 13 мужчин и 18 женщин без зрительных, сенсорных, неврологических, и телесных нарушений.

Добровольцы выполняли задания в игре Robo Recall, надев VR-очки. Учёные наблюдали за движениями людей, связав их с продолжительностью и скоростью визуальных событий.

До и после игры участникам измерили способность восприятия времени. Виртуальное задание позволило сократить оценку в среднем на 15 процентов.

Таким образом, технология корректировки внутренних часов подойдёт для терапии при различных психических и неврологических заболеваниях: шизофрении, аутизме, болезни Паркинсона и так далее.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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