Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени





Университет Ватерлоо выяснил, что виртуальная реальность поможет тем людям, которые неверно оценивают течение времени и из-за этого слабо взаимодействуют с окружающими. В эксперименте пригласили участвовать 13 мужчин и 18 женщин без зрительных, сенсорных, неврологических, и телесных нарушений.Добровольцы выполняли задания в игре Robo Recall, надев VR-очки. Учёные наблюдали за движениями людей, связав их с продолжительностью и скоростью визуальных событий.До и после игры участникам измерили способность восприятия времени. Виртуальное задание позволило сократить оценку в среднем на 15 процентов.Таким образом, технология корректировки внутренних часов подойдёт для терапии при различных психических и неврологических заболеваниях: шизофрении, аутизме, болезни Паркинсона и так далее.