Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени
Виртуальная реальность поможет в лечении аутизма и расстройства восприятия времени, заявили канадские учёные. Игры в VR-очках станут ключевым элементом терапии.
Университет Ватерлоо выяснил, что виртуальная реальность поможет тем людям, которые неверно оценивают течение времени и из-за этого слабо взаимодействуют с окружающими. В эксперименте пригласили участвовать 13 мужчин и 18 женщин без зрительных, сенсорных, неврологических, и телесных нарушений.
Добровольцы выполняли задания в игре Robo Recall, надев VR-очки. Учёные наблюдали за движениями людей, связав их с продолжительностью и скоростью визуальных событий.
До и после игры участникам измерили способность восприятия времени. Виртуальное задание позволило сократить оценку в среднем на 15 процентов.
Таким образом, технология корректировки внутренних часов подойдёт для терапии при различных психических и неврологических заболеваниях: шизофрении, аутизме, болезни Паркинсона и так далее.
Университет Ватерлоо выяснил, что виртуальная реальность поможет тем людям, которые неверно оценивают течение времени и из-за этого слабо взаимодействуют с окружающими. В эксперименте пригласили участвовать 13 мужчин и 18 женщин без зрительных, сенсорных, неврологических, и телесных нарушений.
Добровольцы выполняли задания в игре Robo Recall, надев VR-очки. Учёные наблюдали за движениями людей, связав их с продолжительностью и скоростью визуальных событий.
До и после игры участникам измерили способность восприятия времени. Виртуальное задание позволило сократить оценку в среднем на 15 процентов.
Таким образом, технология корректировки внутренних часов подойдёт для терапии при различных психических и неврологических заболеваниях: шизофрении, аутизме, болезни Паркинсона и так далее.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00