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Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о своей «Теории плохих парней»

Александра Черно на телепроекте «Дом-2» заручилась поддержкой Тани Строковой и уже начала давать собственные советы и оценки всем и вся.

Теперь под тяжёлую горячую руку Александры попала Ирина Пинчук. Все помнят, как Ира долго и упорно обходила острые углы в её надуманных отношениях с Ромой Гриценко. Затем, как это и предполагалось, Пинчук осталась без бойфренда.

Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о своей «Теории плохих парней»

Блогеру-психологу Черно вдруг пришло в голову, что в этом расставании виноваты оба. Надо сказать, что здесь Саша прямо открыла Америку, ведь никто из именитых психологов не выводил подобной теории, что в отношениях всегда виноваты обе стороны!

И в завершении всего, чтобы как-то уравновесить ответственность расставшихся Ирины и Романа, Саша поведала общественности свою гениальную теорию «Плохих парней».

Согласно теории, Пинчук, как и все женщины, хоть раз в жизни должна влюбиться в непорядочного парня, чтобы ощутить всю «прелесть» плохого отношения молодого человека к себе.

Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о своей «Теории плохих парней»

Довольная своими рассуждениями, Александра поинтересовалась мнением своих подписчиков, в надежде получить одобрение, а значит, мотивацию к следующим психологическим анализам поведения коллег из телестройки.

Поэтому ждем очередного анализа от Саши Черно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:48

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