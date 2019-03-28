Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о своей «Теории плохих парней»





Теперь под тяжёлую горячую руку Александры попала Ирина Пинчук. Все помнят, как Ира долго и упорно обходила острые углы в её надуманных отношениях с Ромой Гриценко. Затем, как это и предполагалось, Пинчук осталась без бойфренда.Блогеру-психологу Черно вдруг пришло в голову, что в этом расставании виноваты оба. Надо сказать, что здесь Саша прямо открыла Америку, ведь никто из именитых психологов не выводил подобной теории, что в отношениях всегда виноваты обе стороны!И в завершении всего, чтобы как-то уравновесить ответственность расставшихся Ирины и Романа, Саша поведала общественности свою гениальную теорию «Плохих парней».Согласно теории, Пинчук, как и все женщины, хоть раз в жизни должна влюбиться в непорядочного парня, чтобы ощутить всю «прелесть» плохого отношения молодого человека к себе.Довольная своими рассуждениями, Александра поинтересовалась мнением своих подписчиков, в надежде получить одобрение, а значит, мотивацию к следующим психологическим анализам поведения коллег из телестройки.Поэтому ждем очередного анализа от Саши Черно.