Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни

Об этом артистка рассказала в одном из недавних интервью. Журналисты поинтересовались, почему Алсу стало сложнее встретить на разных премиях, вечеринках и других светских мероприятиях. Певица отвечает - она уже давно решила для себя, что семья – это главное. Дети, муж, дом – все эти слова для исполнительницы не пустое место, поэтому она уделяет много времени именно этой части своей жизни.Алсу не собирается полностью покидать шоу-бизнес, просто не видит смысла появляться там, куда ее конкретно не приглашали. Певица с радостью посетит премию, если на ней будет награждена в одной из номинаций, или концерт, на котором ей предстоит выступать. В других случаях исполнительница не будет лично появляться на подобных светских мероприятиях. Это время она предпочтет потратить на общение с детьми и мужем.Звезда отмечает, она не забросила свою музыкальную карьеру и скоро порадует поклонников новым альбом, работа над ним уже ведется. Алсу отмечает, это еще одна причина, почему она предпочитает не посещать светские тусовки. Свободное время артистка с радостью тратит на запись новых композиций в студии, для нее это лучший способ отдыха от домашних забот.