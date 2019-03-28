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Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни

Певица Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни и профессиональной деятельности. Звезда отмечает, она не собирается менять семью на светские тусовки.
Алсу рассказала о своих приоритетах в личной жизни

Об этом артистка рассказала в одном из недавних интервью. Журналисты поинтересовались, почему Алсу стало сложнее встретить на разных премиях, вечеринках и других светских мероприятиях. Певица отвечает - она уже давно решила для себя, что семья – это главное. Дети, муж, дом – все эти слова для исполнительницы не пустое место, поэтому она уделяет много времени именно этой части своей жизни.

Алсу не собирается полностью покидать шоу-бизнес, просто не видит смысла появляться там, куда ее конкретно не приглашали. Певица с радостью посетит премию, если на ней будет награждена в одной из номинаций, или концерт, на котором ей предстоит выступать. В других случаях исполнительница не будет лично появляться на подобных светских мероприятиях. Это время она предпочтет потратить на общение с детьми и мужем.

Звезда отмечает, она не забросила свою музыкальную карьеру и скоро порадует поклонников новым альбом, работа над ним уже ведется. Алсу отмечает, это еще одна причина, почему она предпочитает не посещать светские тусовки. Свободное время артистка с радостью тратит на запись новых композиций в студии, для нее это лучший способ отдыха от домашних забот.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:55

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