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Житель Огайо запечатлел таинственный «небесный куб» на камеру

В штате Огайо местный житель стал свидетелем необычного явления. Американец запечатлел на камеру некий таинственный «небесный куб», появившийся над городом.
Житель Огайо запечатлел таинственный «небесный куб» на камеру

Видеоролик с огромным темным объектом квадратной формы уже появился в Сети. Автор записи ехал домой на автомобиле, заметив в небе нечто странное, походившее на сцену из фантастического фильма. Свидетель назвал увиденную аномалию «небесным кубом», а когда вернулся домой, поспешил опубликовать запись, надеясь, что любители паранормальных явлений заинтересуются этими кадрами.

Виртуальные эксперты поделились своим мнением с другими пользователями Сети касательно загадочного «куба». По словам экспертов, над Огайо появился корабль пришельцев. Некоторые юзеры уверены, что в кадре запечатлен портал в другой мир. Скептики посчитали «небесный куб» оптической иллюзией.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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