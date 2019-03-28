Житель Огайо запечатлел таинственный «небесный куб» на камеру





Видеоролик с огромным темным объектом квадратной формы уже появился в Сети. Автор записи ехал домой на автомобиле, заметив в небе нечто странное, походившее на сцену из фантастического фильма. Свидетель назвал увиденную аномалию «небесным кубом», а когда вернулся домой, поспешил опубликовать запись, надеясь, что любители паранормальных явлений заинтересуются этими кадрами.Виртуальные эксперты поделились своим мнением с другими пользователями Сети касательно загадочного «куба». По словам экспертов, над Огайо появился корабль пришельцев. Некоторые юзеры уверены, что в кадре запечатлен портал в другой мир. Скептики посчитали «небесный куб» оптической иллюзией.