АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов

Отечественные эксперты проанализировали статистику и назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов. Всего за 2018 год было реализовано 126 тысяч подобных автомобилей.
Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов

Это на 66% больше, чем в предыдущем периоде. Эксперты отмечают, в своем анализе они не учитывали машины типа SUV, формально относящиеся к этому виду автомобилей, а сосредоточились исключительно на классических универсалах.

Самой продаваемой моделью оказалась LADA Largus. В 2018 году ее приобрели 44 тысячи российских автолюбителей, что означает рост на 31%. Вторая и третья строчка ТОП-10 тоже досталось этому отечественному автопроизводителю. LADA Vesta показала продажи в 43,3 тысячи единиц и феноменальный рост в 7,8 раза. На третьем месте оказалась LADA Kalina в кузове «универсал». 11,6 тысяч российских автолюбителей остановили свой выбор на этом авто.
Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов

На четвертой строчке ТОП-10 расположилась первая иностранная модель – Kia Creed. Результаты авто составили: 8,5 тысяч и рост 21%. Первую пятерку замкнул Ford Focus с продажами в 4,6 тысяч единиц, что на 2% меньше прошлого года.
Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов

На шестом месте расположилась LADA Granta с результатом в 3,6 тысячи единиц. Оставшиеся позиции в ТОП-10 заняли такие автомобили: Renault Dokker (1,2 тысячи, +3300%), Peugeot 3008 (1,3 тысячи, +32%), Volkswagen Caddy (1,2 тысячи, +34%) и Subaru Outback (1,2 тысячи, +4%).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Житель Огайо запечатлел таинственный
Виртуальная реальность поможет в
Алсу рассказала о своих приоритетах в
Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Анджелина Джоли может сыграть
Сергей Лазарев рассказал о своей работе
Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали
В Липецке из-за ДТП на мосту скончались
Космическое агентство ESA принимает
Александр Васильев раскритиковал
Ксения Бородина поддерживает своих
Александр Цекало и его молодая жена
Настасья Самбурская вызвала шквал
Учёные: Марсианские реки были глубже и
В Сети появились секретные фото салона
Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия
Фролов хочет встретиться с Алдониным и
Питание во время беременности может
Волочкова и дети Никиты Джигурды
Супруг Полины Гагариной назвал ее
Елена Темникова поздравила дочь Сашу с
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем
Сын Яны Рудковской и дети Аллы
Ясновидящая Марианна Абравитова
Лайма Вайкуле после смены образа
Ученые обнаружили новый ген у женщины,
Американские ученые открыли новый вид
Подписчики Саши Черно подозревают, что
Ученые: Свекольный сок повышает
Просмотреть все новости