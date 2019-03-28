Эксперты назвали ТОП-10 самых продаваемых в России классических универсалов





Это на 66% больше, чем в предыдущем периоде. Эксперты отмечают, в своем анализе они не учитывали машины типа SUV, формально относящиеся к этому виду автомобилей, а сосредоточились исключительно на классических универсалах.Самой продаваемой моделью оказалась LADA Largus. В 2018 году ее приобрели 44 тысячи российских автолюбителей, что означает рост на 31%. Вторая и третья строчка ТОП-10 тоже досталось этому отечественному автопроизводителю. LADA Vesta показала продажи в 43,3 тысячи единиц и феноменальный рост в 7,8 раза. На третьем месте оказалась LADA Kalina в кузове «универсал». 11,6 тысяч российских автолюбителей остановили свой выбор на этом авто.На четвертой строчке ТОП-10 расположилась первая иностранная модель – Kia Creed. Результаты авто составили: 8,5 тысяч и рост 21%. Первую пятерку замкнул Ford Focus с продажами в 4,6 тысяч единиц, что на 2% меньше прошлого года.На шестом месте расположилась LADA Granta с результатом в 3,6 тысячи единиц. Оставшиеся позиции в ТОП-10 заняли такие автомобили: Renault Dokker (1,2 тысячи, +3300%), Peugeot 3008 (1,3 тысячи, +32%), Volkswagen Caddy (1,2 тысячи, +34%) и Subaru Outback (1,2 тысячи, +4%).