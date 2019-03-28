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Анджелина Джоли может сыграть супергероя в новом фильме Marvel

Анджелина Джоли может принять участие в новом фильме киностудии Marvel. Режиссер картины «Вечные» Хлоя Чжао приступила к переговорам относительно сотрудничества со звездой Голливуда, передает издание The Hollywood Reporter.
Анджелина Джоли может сыграть супергероя в новом фильме Marvel

Сюжет нового фантастического фильма расскажет зрителям о двух сверхдержавах и о бессмертных существах. В новой картине будут показаны некие девианты, созданные представителями инопланетной цивилизации. Других подробностей о готовящейся ленте пока нет.
Анджелина Джоли может сыграть супергероя в новом фильме Marvel

Остается секретом, какая же роль достанется Анджелине Джоли. В Сети появились сведения, что режиссеры представят вниманию зрителей любовную линию между человеком, который питается энергией космоса, и другим героем. Ранее киноактриса не работала с компанией Marvel. Этот опыт у звезды будет первым.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:25

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