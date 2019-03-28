В Липецке из-за ДТП на мосту скончались два человека
В Липецке из-за ДТП на Октябрьском мосту скончались два человека, ехавших в машине Hyundai. Автомобиль на скорости врезался в грузовик.
В час ночи 28 марта в Липецке на мосту легковое авто столкнулось с самосвалом Shacman. Двое людей, ехавших в Hyundai, погибли на месте до прибытия медиков. Из-за аварии на большой скорости кузов машины полностью смяло.
По данным ГУ МЧС, грузовик и иномарка ехали в одном направлении, однако Hyundai потерял дистанцию, поскольку водитель не справился с управлением.
После удара верхнюю часть кузова снесло и Hyundai перевернулся, поэтому тела погибших из салона доставали специальными инструментами. На мосту проводилась проверка с выяснением всех обстоятельств ДТП.
В час ночи 28 марта в Липецке на мосту легковое авто столкнулось с самосвалом Shacman. Двое людей, ехавших в Hyundai, погибли на месте до прибытия медиков. Из-за аварии на большой скорости кузов машины полностью смяло.
По данным ГУ МЧС, грузовик и иномарка ехали в одном направлении, однако Hyundai потерял дистанцию, поскольку водитель не справился с управлением.
После удара верхнюю часть кузова снесло и Hyundai перевернулся, поэтому тела погибших из салона доставали специальными инструментами. На мосту проводилась проверка с выяснением всех обстоятельств ДТП.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:06