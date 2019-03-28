АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

В Липецке из-за ДТП на мосту скончались два человека

В Липецке из-за ДТП на Октябрьском мосту скончались два человека, ехавших в машине Hyundai. Автомобиль на скорости врезался в грузовик.
В Липецке из-за ДТП на мосту скончались два человека

В час ночи 28 марта в Липецке на мосту легковое авто столкнулось с самосвалом Shacman. Двое людей, ехавших в Hyundai, погибли на месте до прибытия медиков. Из-за аварии на большой скорости кузов машины полностью смяло.

По данным ГУ МЧС, грузовик и иномарка ехали в одном направлении, однако Hyundai потерял дистанцию, поскольку водитель не справился с управлением.

После удара верхнюю часть кузова снесло и Hyundai перевернулся, поэтому тела погибших из салона доставали специальными инструментами. На мосту проводилась проверка с выяснением всех обстоятельств ДТП.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Житель Огайо запечатлел таинственный
Виртуальная реальность поможет в
Алсу рассказала о своих приоритетах в
Звезда «Дом-2» Саша Черно рассказала о
Эксперты назвали ТОП-10 самых
Анджелина Джоли может сыграть
Сергей Лазарев рассказал о своей работе
Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали
В Липецке из-за ДТП на мосту скончались
Космическое агентство ESA принимает
Александр Васильев раскритиковал
Ксения Бородина поддерживает своих
Александр Цекало и его молодая жена
Настасья Самбурская вызвала шквал
Учёные: Марсианские реки были глубже и
В Сети появились секретные фото салона
Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия
Фролов хочет встретиться с Алдониным и
Питание во время беременности может
Волочкова и дети Никиты Джигурды
Супруг Полины Гагариной назвал ее
Елена Темникова поздравила дочь Сашу с
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем
Сын Яны Рудковской и дети Аллы
Ясновидящая Марианна Абравитова
Лайма Вайкуле после смены образа
Ученые обнаружили новый ген у женщины,
Американские ученые открыли новый вид
Подписчики Саши Черно подозревают, что
Ученые: Свекольный сок повышает
Просмотреть все новости