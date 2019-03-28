Сергей Лазарев рассказал о своей работе в театре им. Пушкина

Об этом Сергей Лазарев рассказал на странице в Instagram. Свое сообщение он посвятил Международному дню театра, который празднуется 27 марта. По его словам, это искусство является значительной частью его жизни. Он отметил, что уже 17 лет играет на сцене театра им. Пушкина и гордится этим. Артист заверил, он никогда не променяет эту замечательную площадку на какую-либо другую. Знаменитость сообщил свои поклонникам, что ближайшие спектакли с его участием состоятся уже в начале и середине апреля, поэтому предложил всем желающим стать зрителями этих постановок.Видео с монологом Сергея Лазарева очень понравилось его подписчиками. Многие из них впервые узнали о том, что артист регулярно выступает в театре. Эти люди еще больше начали уважать талант и творчество певца. Они отмечают, музыкальный исполнитель не старается афишировать свою театральную деятельность, а просто занимается тем, что ему нравится. Нашлись и те, кто посчитали актерские таланты Сергея Лазарева более впечатляющими, чем вокальные. Многие заявили о том, что обязательно посетят спектакль с участием артиста.Напомним, Сергей Лазарев сейчас находится в туре по городам Германии. Это будут последние выступления певца перед тем, как он отправится на «Евровидение» в Тель-Авив. Исполнитель уже во второй раз представляет Россию на этом международном конкурсе, для этого он подготовил песню «Scream».