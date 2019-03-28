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Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали о впечатлениях от поездки в Израиль

Известный шоумен Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева отправились в Израиль. Знаменитая спортсменка публикует в Instagram снимки, сделанные на фоне Мертвого моря, и рассказывает о впечатлениях от поездки.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали о впечатлениях от поездки в Израиль

Ляйсан Утяшева разместила в своем аккаунте несколько снимков, где запечатлена со звездным супругом Павлом Волей на фоне легендарного Мертвого моря. В комментарии к селфи артистка написала: «Детский восторг, как всегда!». Утяшева попыталась объяснить эти ощущения наличием брома и йода в воздухе. Артистка также сообщила, что в марте вода в Мертвом море еще холодная, а само оно находится ниже официального уровня моря на 400 метров.

Поклонники порадовались за звездных супругов, восхищаясь тем, как красиво они смотрятся вместе, и какая они красивая пара. Фанаты оставили множество положительных отзывов в комментариях под публикацией Ляйсан Утяшевой: «Это не бром и не йод. Вы, Павел, вызываете у нее такую реакцию», «Какие классные, наглядеться невозможно», «Ляйсан красивая».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:11

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