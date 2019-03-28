Житель южной Бразилии стал очевидцем появления внеземного объекта





Антонио Херальдо, проживающий в штате Санта-Катарина, увидел необычное явление в небе, что это - пока не известно. Когда бразилец вышел на балкон своего дома, он заметил вдали над водой объект который спускался с неба. Это напоминало сияющий огненный шар. Изначально он подумал, что это падающий метеорит, но НЛО двигался очень медленно, будто заходил на посадку. Через некоторое время он пропал над островом.Мужчина успел снять его на камеру телефона и выложил на Youtube.Люди, которые видели ролик в Сети, считают, что НЛО не похоже на небесное тело. Летающий корабль пришельцев кроме низкой скорости также не имел болидного хвоста, характерного для космического тела. Пользователи Сети в своих комментариях под видео предполагают, что это может быть объект искусственного происхождения.Уфологи подтвердили подлинность видео, снятого мужчиной.