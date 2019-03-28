Космическое агентство ESA принимает заявки на участие в марсианском "радио"





ESA написало в Twitter о старте акции, которая позволит жителям Земли отправить свои звуковые записи на Красную планету. 11 из них загрузят в память станции ExoMars-2020, которая в следующем году полетит на Марс. Оттуда одну 30-секундную аудиозапись будут транслировать на Землю.Совместная программа России и Европы ExoMars стартовала в 2016 году. В октябре исследовательская станция достигла планеты, а в 2020 запуск повторится уже с новой платформой.Чешский прибор MAIGRET передаст сообщение на Землю до начала работы. В его память загрузят 11 коротких записей. Задача аппарата будет состоять в том, чтобы регистрировать электромагнитные частоты, поняв, есть ли на Марсе молнии.Марсоход доставит платформа "Казачок" российского производства, которая проведёт собственные исследования. В данный момент она проходит испытания в Италии.