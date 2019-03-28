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Александр Васильев раскритиковал гардероб Саши Бортич

Историк моды и стилист Александр Васильев поделился своим профессиональным мнением относительно внешнего вида Саши Бортич. Он похвалил актрису за естественность, но раскритиковал ее гардероб.
Александр Васильев раскритиковал гардероб Саши Бортич

Александр Васильев считает, что из-за забитого съемочного графика Саша Бортич совершенно перестала следить за своим имиджем. Историк моды отмечает, у этой актрисы яркая и естественная красота, вызывающая восхищение. Он похвалил актрису за то, что она не прибегает к услугам пластических хирургов, чем любят заниматься многие ее коллеги.

Несмотря на это, Александр Васильев считает стиль Саши Бортич далеким от идеала. Стилист посоветовал артистке сменить весь свой гардероб и присмотреться к стилю спорт-шик. По мнению специалиста, к внешности актрисы очень подойдут бежевые и голубые цвета, а также их оттенки. Подобный имидж сможет одновременно подчеркивать естественность и красоту знаменитости, но при этом не превратит ее в типичную глянцевую кинозвезду.

Историк моды обратил внимание на еще один аспект гардероба Саши Бортич. В нем совершенно нет красивых вечерних платьев, которые можно одеть на светское мероприятие или премьеру картины. Стилист считает такое положение дел неправильным и губительным для общего имиджа актрисы. Он уверен, каждая знаменитость должна изредка подчеркивать свою женственность и сексуальность, что только увеличит интерес публики к этой персоне.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:55

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