Александр Васильев раскритиковал гардероб Саши Бортич

Александр Васильев считает, что из-за забитого съемочного графика Саша Бортич совершенно перестала следить за своим имиджем. Историк моды отмечает, у этой актрисы яркая и естественная красота, вызывающая восхищение. Он похвалил актрису за то, что она не прибегает к услугам пластических хирургов, чем любят заниматься многие ее коллеги.Несмотря на это, Александр Васильев считает стиль Саши Бортич далеким от идеала. Стилист посоветовал артистке сменить весь свой гардероб и присмотреться к стилю спорт-шик. По мнению специалиста, к внешности актрисы очень подойдут бежевые и голубые цвета, а также их оттенки. Подобный имидж сможет одновременно подчеркивать естественность и красоту знаменитости, но при этом не превратит ее в типичную глянцевую кинозвезду.Историк моды обратил внимание на еще один аспект гардероба Саши Бортич. В нем совершенно нет красивых вечерних платьев, которые можно одеть на светское мероприятие или премьеру картины. Стилист считает такое положение дел неправильным и губительным для общего имиджа актрисы. Он уверен, каждая знаменитость должна изредка подчеркивать свою женственность и сексуальность, что только увеличит интерес публики к этой персоне.