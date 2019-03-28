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Ксения Бородина поддерживает своих любимчиков на проекте «Дом-2»

Болельщики телепроекта «Дом-2» не первый раз обращают внимание на то, что ведущие всё больше и больше прикипают к своим любимчикам.

Разумеется, всё это заставляет мыслить ведущих довольно необъективно в отношении оппонентов этих личностей. Очень видно это в случае с Ильёй Яббаровым, Захаром Саленко и Саймоном Марданшиным. Ну, а про Мондезира и вовсе можно молчать.

Ксения Бородина поддерживает своих любимчиков на проекте «Дом-2»

Больше всего вопросов у поклонников реалити-шоу именно к Сёме, который ведёт себя очень не по-мужски. Он постоянно обижает Настю Якуб, публично унижая её и подставляя под негативные комментарии ведущих и участников проекта.

Поклонники телестройки, с нетерпением ждали, когда же этой теме будет уделено внимание. А, когда Саймону посвятили целый выпуск шоу «Бородина против Бузовой», публика надеялась увидеть объективное мнение и наставления в адрес Марданшина.

Однако ожидания оказались напрасными.

Ксения Бородина поддерживает своих любимчиков на проекте «Дом-2»

Ксения Бородина, на которую зрители возлагали все надежды, показала отсутствие какой бы то ни было профессиональной объективности, выгораживая Саймона. Ксюше кажется, что Сёме необходима помощь, любовь и поддержка, ведь он этакий ранимый мальчик.

Получается, что каждому, кто бьёт, оскорбляет и терроризирует собственных девушек, есть оправдание, ибо в душе все мы дети?

А смогла бы сама Бородина оправдать такое же отношение к себе если от своего мужчины, или же дала бы хороший отпор невоспитанному представителю сильной половины человечества?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:42

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