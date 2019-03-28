Ксения Бородина поддерживает своих любимчиков на проекте «Дом-2»
Болельщики телепроекта «Дом-2» не первый раз обращают внимание на то, что ведущие всё больше и больше прикипают к своим любимчикам.
Разумеется, всё это заставляет мыслить ведущих довольно необъективно в отношении оппонентов этих личностей. Очень видно это в случае с Ильёй Яббаровым, Захаром Саленко и Саймоном Марданшиным. Ну, а про Мондезира и вовсе можно молчать.
Больше всего вопросов у поклонников реалити-шоу именно к Сёме, который ведёт себя очень не по-мужски. Он постоянно обижает Настю Якуб, публично унижая её и подставляя под негативные комментарии ведущих и участников проекта.
Поклонники телестройки, с нетерпением ждали, когда же этой теме будет уделено внимание. А, когда Саймону посвятили целый выпуск шоу «Бородина против Бузовой», публика надеялась увидеть объективное мнение и наставления в адрес Марданшина.
Однако ожидания оказались напрасными.
Ксения Бородина, на которую зрители возлагали все надежды, показала отсутствие какой бы то ни было профессиональной объективности, выгораживая Саймона. Ксюше кажется, что Сёме необходима помощь, любовь и поддержка, ведь он этакий ранимый мальчик.
Получается, что каждому, кто бьёт, оскорбляет и терроризирует собственных девушек, есть оправдание, ибо в душе все мы дети?
А смогла бы сама Бородина оправдать такое же отношение к себе если от своего мужчины, или же дала бы хороший отпор невоспитанному представителю сильной половины человечества?
Разумеется, всё это заставляет мыслить ведущих довольно необъективно в отношении оппонентов этих личностей. Очень видно это в случае с Ильёй Яббаровым, Захаром Саленко и Саймоном Марданшиным. Ну, а про Мондезира и вовсе можно молчать.
Больше всего вопросов у поклонников реалити-шоу именно к Сёме, который ведёт себя очень не по-мужски. Он постоянно обижает Настю Якуб, публично унижая её и подставляя под негативные комментарии ведущих и участников проекта.
Поклонники телестройки, с нетерпением ждали, когда же этой теме будет уделено внимание. А, когда Саймону посвятили целый выпуск шоу «Бородина против Бузовой», публика надеялась увидеть объективное мнение и наставления в адрес Марданшина.
Однако ожидания оказались напрасными.
Ксения Бородина, на которую зрители возлагали все надежды, показала отсутствие какой бы то ни было профессиональной объективности, выгораживая Саймона. Ксюше кажется, что Сёме необходима помощь, любовь и поддержка, ведь он этакий ранимый мальчик.
Получается, что каждому, кто бьёт, оскорбляет и терроризирует собственных девушек, есть оправдание, ибо в душе все мы дети?
А смогла бы сама Бородина оправдать такое же отношение к себе если от своего мужчины, или же дала бы хороший отпор невоспитанному представителю сильной половины человечества?