Александр Цекало и его молодая жена впервые вмести вышли в свет

Совсем недавно Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли тайную свадьбу, а затем отправились в путешествие по Италии. Там супруги посещали выставки, картинные галереи и музеи, а также часто отдыхали в местных ресторанах и отелях. После возвращения в Москву семейная пара впервые официально вместе вышла в свет. Это произошло на премии АПКиТ, куда приехали множество звезд российского шоу-бизнеса.Александр Цекало выбрал для этого мероприятия стильный мешковатый черный костюм, а его молодая жена предпочла облегающее вечернее платье в тон своему супругу. Продюсер не желал покидать компанию Дарины Эрвин и с радостью вместе с ней позировал для журналистов, желающих сфотографировать первый выход звездной пары в свет. Другие участники премии АПКиТ отметили, муж души не чает в своей возлюбленной и это видно всем окружающим.Напомним, Александр Цекало значительно старше Дарины Эрвин. Подобная разница вызвала сомнения не только у простых поклонников продюсера, но и у отца супруги. Он отметил, что был против подобного брака, но не может отрицать – между его дочерью и шоуменом настоящие искренние чувства.