Настасья Самбурская вызвала шквал критики, посмеявшись над собой в подгузнике для взрослых

Настасья Самбурская любит удивлять своих многочисленных подписчиков в Instagram. Так, на днях в аккаунте артистки появился снимок, который был неоднозначно оценен фанатами. В кадре звезда запечатлена в подгузнике для взрослых и тонкой медицинской накидке, прикрывающей руки и грудь. Снимок, вероятно, был сделан во время съемок сериала или фильма, так как на лице звезды заметен грим. В комментарии актриса объяснила, что ей в ленте не хватает снимков в сексуальном нижнем белье. Она обратилась к аудитории: «Можете меня ругать, но я всегда буду ржать, до глубокой старости». В завершении Самбурская заявила, что ей так проще жить.Владимир Дробыш оценил юмор артистки написав в комментарии: «Супер! Красиво! Очень здорово подчеркнута линия бедра». А вот большинство поклонников актрисы позитивный настрой кумира восприняли с возмущением, считая, что Самбурская насмехается над людьми преклонного возраста: «Почему-то не смешно…памперсы приходится носить стареньким, больным или людям с проблемами, а ваше фото..как насмешка», «Если однажды Вам придётся оказаться в них по-настоящему , вряд ли Вам будет так смешно. Юмора и самоиронии на фото даже не минимум, а полный ноль».