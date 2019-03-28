АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Настасья Самбурская вызвала шквал критики, посмеявшись над собой в подгузнике для взрослых

Отечественная актриса театра и кино Настасья Самбурская решила в очередной раз эпатировать общественность. Звезда «Универа» вызвала шквал критики в свой адрес, опубликовав фото, где позирует в подгузнике для взрослых.
Настасья Самбурская вызвала шквал критики, посмеявшись над собой в подгузнике для взрослых

Настасья Самбурская любит удивлять своих многочисленных подписчиков в Instagram. Так, на днях в аккаунте артистки появился снимок, который был неоднозначно оценен фанатами. В кадре звезда запечатлена в подгузнике для взрослых и тонкой медицинской накидке, прикрывающей руки и грудь. Снимок, вероятно, был сделан во время съемок сериала или фильма, так как на лице звезды заметен грим. В комментарии актриса объяснила, что ей в ленте не хватает снимков в сексуальном нижнем белье. Она обратилась к аудитории: «Можете меня ругать, но я всегда буду ржать, до глубокой старости». В завершении Самбурская заявила, что ей так проще жить.

Владимир Дробыш оценил юмор артистки написав в комментарии: «Супер! Красиво! Очень здорово подчеркнута линия бедра». А вот большинство поклонников актрисы позитивный настрой кумира восприняли с возмущением, считая, что Самбурская насмехается над людьми преклонного возраста: «Почему-то не смешно…памперсы приходится носить стареньким, больным или людям с проблемами, а ваше фото..как насмешка», «Если однажды Вам придётся оказаться в них по-настоящему , вряд ли Вам будет так смешно. Юмора и самоиронии на фото даже не минимум, а полный ноль».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Цекало и его молодая жена
Настасья Самбурская вызвала шквал
Учёные: Марсианские реки были глубже и
В Сети появились секретные фото салона
Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия
Фролов хочет встретиться с Алдониным и
Питание во время беременности может
Волочкова и дети Никиты Джигурды
Супруг Полины Гагариной назвал ее
Елена Темникова поздравила дочь Сашу с
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем
Сын Яны Рудковской и дети Аллы
Ясновидящая Марианна Абравитова
Лайма Вайкуле после смены образа
Ученые обнаружили новый ген у женщины,
Американские ученые открыли новый вид
Подписчики Саши Черно подозревают, что
Ученые: Свекольный сок повышает
Археологи обнаружили древнюю этрусскую
Сын Евгении Феофилактовой не поборол
Елена Бушина раскритикована в Сети за
В «Осторожно, Собчак» Божена Рынска
Появились слухи о возможной свадьбе
Ольга Орлова показала в Instagram
Дочь Бориса Грачевского Василиса
Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и
Галина Боб показала забавный ролик о
Ученые: Автолюбители не хотят
В Подмосковье создают новый речной
Филиппу Бледному на съемках сериала
Просмотреть все новости