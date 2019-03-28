Учёные: Марсианские реки были глубже и шире земных





Как пишет Science Advances, планетологи измерили ширину и глубину 200 марсианских рек, которым во многом уступали земные. Сотрудники Университета Чикаго выяснили, что водные жилы на Красной планете существовали и тогда, когда она лишилась атмосферы в результате резкой перемены климата. Согласно подсчётам, если бы Марс не потерял колоссальный объём жидкости, его можно было бы полностью покрыть океаном 140 метров глубиной.Широкие реки несли столько же воды, сколько на Земле, однако множеством рукавов не обладали. Даже спустя 3,7 млрд лет, когда наступила "сухая" эпоха, нет данных, что водные источники на Марсе обмелели или замедлили своё течение, однако русла стали короче.Реки могли периодически появляться на поверхности, существуя сотни миллионов лет после экологической катастрофы. Тем не менее, часть планетологов утверждает: замёрзшая вода таяла лишь тогда, когда на планету обрушивались астероиды либо случались масштабные извержения вулканов.