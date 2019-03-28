В Сети появились секретные фото салона новой Chevrolet Niva
В Сети появились секретные фото салона новой версии внедорожника Chevrolet Niva. Основные изменения коснутся экстерьера и интерьера новинки.
Согласно снимкам, опубликованным в Сети, обновленный внедорожник Chevrolet Niva получит несколько радикальных решений в дизайне своего салона. Новинка будет иметь «парящий» экран мультимедийной системы, набирающий популярность в последнее время. Все больше автопроизводителей предпочитают именно такой внешний вид дисплеев для своих новых моделей.
Создатели Chevrolet Niva решили не отставать от мирового тренда и остановились именно на таком дизайнерском решении. «Парящий» экран расположится правее приборной панели, чуть выше кнопок управления «противотуманниками» и обогревом лобового стекла. Вместе с этим интерьер обновленного внедорожника получит еще несколько изменений.
Эксперты отмечают, сам автопроизводитель не делал никаких заявлений на этот счет, поэтому нельзя быть уверенными даже в опубликованных снимках. Качество фотографий позволяет сделать допущение о том, что это подделка. Причем, рассказывают эксперты, речь может идти как о использовании компьютерных технологий для изменения снимка, так и о работе мастеров из любого отечественного тюнинг-ателье.
Согласно снимкам, опубликованным в Сети, обновленный внедорожник Chevrolet Niva получит несколько радикальных решений в дизайне своего салона. Новинка будет иметь «парящий» экран мультимедийной системы, набирающий популярность в последнее время. Все больше автопроизводителей предпочитают именно такой внешний вид дисплеев для своих новых моделей.
Создатели Chevrolet Niva решили не отставать от мирового тренда и остановились именно на таком дизайнерском решении. «Парящий» экран расположится правее приборной панели, чуть выше кнопок управления «противотуманниками» и обогревом лобового стекла. Вместе с этим интерьер обновленного внедорожника получит еще несколько изменений.
Эксперты отмечают, сам автопроизводитель не делал никаких заявлений на этот счет, поэтому нельзя быть уверенными даже в опубликованных снимках. Качество фотографий позволяет сделать допущение о том, что это подделка. Причем, рассказывают эксперты, речь может идти как о использовании компьютерных технологий для изменения снимка, так и о работе мастеров из любого отечественного тюнинг-ателье.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00