Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия Соловьева намерена переехать в США





Лилия Соловьева была студенткой, когда познакомилась с артистом в соцсети. Она не знала, что общается с популярным актером. Спустя какое-то время пара стала жить вместе, а через год у них появился наследник Степан. Несмотря на наличие ребенка, Иван Жидков не спешил делать невесте предложение. Актер то уходил, то возвращался в семью, а Соловьевой это не нравилось. В декабре 2018 года девушка сообщила о разрыве отношений. Экс-избранница Жидкова признавалась поклонникам в Instagram, что не хочет жить с постоянными скандалами, ей нужно видеть в партнере уважение к себе, быть законной женой.Фанаты актера надеются, что влюбленные смогут помириться. Но Лилия Соловьева настроена решительно. Недавно девушка написала в личном блоге, что намерена отправится в Соединенные Штаты. Она призналась, что это ее давняя мечта и сейчас идеальное время попробовать, ведь здесь ее ничего не держит. Соловьева пока планирует провести в Америке только два месяца, чтобы адаптироваться к новой среде. Девушка отметила, что может снова влюбиться: «С этим у меня проблем не было».