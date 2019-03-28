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Фролов хочет встретиться с Алдониным и обсудить будущее дочери Началовой

Хоккеист Александр Фролов, гражданский муж Юлии Началовой, желает встретится с ее вторым супругом футболистом Евгением Алдониным. Он хочет обсудить будущее дочери певицы.
Фролов хочет встретиться с Алдониным и обсудить будущее дочери Началовой

Об этом Александр Фролов рассказал журналистом. Хоккеист отметил, для него Вера, дочь Юлии Началовой от второго брака, не является чужим человеком, поэтому он искренне за нее переживает. Гражданский муж артистки уверен, он тоже несет определенную ответственность за этого ребенка. Он заявил о готовности в ближайшее время встретится с Евгением Алдониным, являющимся отцом Веры, для того, чтобы обсудить с ним вопросы будущего ребенка и наследства.

Александр Фролов готов помогать дочери Юлии Началовой и сделает все для обеспечения ее полноценной жизни. Отдельно он хочет обсудить с футболистом вопрос квартиры, из-за которой между артисткой и хоккеистом началось судебное разбирательство. Гражданский муж певицы отметил, он хочет разрешить всю эту ситуацию с учетом интересов самого ребенка, сделать так, она не была обманута.

Для этого Александр Фролов готов обсуждать все эти вопросы с самим Евгением Алдониным, а также родственниками погибшей исполнительницы. Вера имеет замечательных и любящих близких людей, и они помогут ей справиться со всей этой ужасной ситуацией, уверен хоккеист.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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