АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с днем рождения

Анастасия Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с 58-м днем рождения. Балерина посвятила своему другу несколько теплых строк, а наследники актера исполнили для отца знаменитую песню «Опа Джигурда».
Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с днем рождения

Об этом сам виновник торжества рассказал на своей странице в Instagram. Там он выложил небольшое видео, где его дети поют для него отрывок песни «Опа Джигурда». Сам актер назвал этот праздник: «Своей Днюхой!».

Публично поздравить Никиту Джигурду не забыла и его подруга Анастасия Волочкова. На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное обращение к актеру и поделилась редким совместным фото. Балерина заявила, что очень уважает его как друга, мужчину, человека чести и достоинства. Она пожелал ему сил, выдержки и стойкости, а также счастья. В завершении своего поздравления Анастасия Волочкова написала: «Я искренне тебя люблю!».

Поклонники балерины присоединились к поздравлениям Никиты Джигурды. Они отметили, что актер является настоящим примером человека, знающего? чего ему хочется в жизни. Подписчики пожелали ему удачи и крепкого здоровья. Некоторые отметили, актер родился в Международный день театра, что говорит о многом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Цекало и его молодая жена
Настасья Самбурская вызвала шквал
Учёные: Марсианские реки были глубже и
В Сети появились секретные фото салона
Бывшая невеста Ивана Жидкова Лилия
Фролов хочет встретиться с Алдониным и
Питание во время беременности может
Волочкова и дети Никиты Джигурды
Супруг Полины Гагариной назвал ее
Елена Темникова поздравила дочь Сашу с
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем
Сын Яны Рудковской и дети Аллы
Ясновидящая Марианна Абравитова
Лайма Вайкуле после смены образа
Ученые обнаружили новый ген у женщины,
Американские ученые открыли новый вид
Подписчики Саши Черно подозревают, что
Ученые: Свекольный сок повышает
Археологи обнаружили древнюю этрусскую
Сын Евгении Феофилактовой не поборол
Елена Бушина раскритикована в Сети за
В «Осторожно, Собчак» Божена Рынска
Появились слухи о возможной свадьбе
Ольга Орлова показала в Instagram
Дочь Бориса Грачевского Василиса
Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и
Галина Боб показала забавный ролик о
Ученые: Автолюбители не хотят
В Подмосковье создают новый речной
Филиппу Бледному на съемках сериала
Просмотреть все новости