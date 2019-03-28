Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с днем рождения
Анастасия Волочкова и дети Никиты Джигурды поздравили его с 58-м днем рождения. Балерина посвятила своему другу несколько теплых строк, а наследники актера исполнили для отца знаменитую песню «Опа Джигурда».
Об этом сам виновник торжества рассказал на своей странице в Instagram. Там он выложил небольшое видео, где его дети поют для него отрывок песни «Опа Джигурда». Сам актер назвал этот праздник: «Своей Днюхой!».
Публично поздравить Никиту Джигурду не забыла и его подруга Анастасия Волочкова. На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное обращение к актеру и поделилась редким совместным фото. Балерина заявила, что очень уважает его как друга, мужчину, человека чести и достоинства. Она пожелал ему сил, выдержки и стойкости, а также счастья. В завершении своего поздравления Анастасия Волочкова написала: «Я искренне тебя люблю!».
Поклонники балерины присоединились к поздравлениям Никиты Джигурды. Они отметили, что актер является настоящим примером человека, знающего? чего ему хочется в жизни. Подписчики пожелали ему удачи и крепкого здоровья. Некоторые отметили, актер родился в Международный день театра, что говорит о многом.
Об этом сам виновник торжества рассказал на своей странице в Instagram. Там он выложил небольшое видео, где его дети поют для него отрывок песни «Опа Джигурда». Сам актер назвал этот праздник: «Своей Днюхой!».
Публично поздравить Никиту Джигурду не забыла и его подруга Анастасия Волочкова. На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное обращение к актеру и поделилась редким совместным фото. Балерина заявила, что очень уважает его как друга, мужчину, человека чести и достоинства. Она пожелал ему сил, выдержки и стойкости, а также счастья. В завершении своего поздравления Анастасия Волочкова написала: «Я искренне тебя люблю!».
Поклонники балерины присоединились к поздравлениям Никиты Джигурды. Они отметили, что актер является настоящим примером человека, знающего? чего ему хочется в жизни. Подписчики пожелали ему удачи и крепкого здоровья. Некоторые отметили, актер родился в Международный день театра, что говорит о многом.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:24