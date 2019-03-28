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Елена Темникова поздравила дочь Сашу с днем рождения

Российская певица и экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова поздравила дочь Сашу с днем рождения. В честь этого праздника звездная мать исполнила давнюю мечту своей наследницы.
Елена Темникова поздравила дочь Сашу с днем рождения

Певица Елена Темникова с 2014 года состоит в браке с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. В счастливой семье подрастает дочь Саша, совсем недавно ей исполнилось 4 года. К этой дате звездные родители подготовились основательно, так как хотели устроить своему ребенку настоящий праздник, о котором она уже давно мечтала.

По словам экс-солистки группы «Серебро», Саша не раз высказывала желание самостоятельно покормить козлика или мышку. Родители к дню рождению дочери украсили дом воздушными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Все они были выполнены в розовых тонах, именно этот цвет предпочитает 4-летняя девочка.

Самой главной частью всего поздравления стало появление настоящего козла. Присутствие этого животного только увеличило энтузиазм Саши, она радостно фотографировалась и позировала со своим новым другом, а также выгуливала его на поводке. В завершении для 4-летней дочери родители вынесли праздничный торт со свечками.

Елена Темникова отметила, ее наследница была по-настоящему рада и счастлива от такого поздравления, а о большем ни один родитель и не может мечтать. Она посоветовала всем людям радовать своих детей и дарить им незабываемые эмоции.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:04

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