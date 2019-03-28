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Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем театра с большой розой на голове

Сергей Глушко поздравил подписчиков с Днем театра. Супруг Наташи Королевой опубликовал снимок, где позирует перед камерой с большой розой на голове.
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем театра с большой розой на голове

Стриптизер нередко удивляет фанатов в социальных сетях, чаще появляясь перед ними в обнаженном виде, чем одетым. На этот раз он изменил своей традиции и обнародовал в личном Instagram-акаунте фотографию, на которой стоит в одежде и с необычным предметом на голове - большой розовой шляпе в виде розы. В РФ 27 марта отмечали День театра, и именно в честь этого торжества артист продемонстрировал подписчикам новый образ.

По словам Глушко, специально выращенную им розу к такому дню он преподносит всем своим поклонникам. Многие из них оценили юмор бодибилдера и его оригинальный головной убор.

Поздравила фолловеров с Днем театра и Наташа Королева. Сделала певица это в окружении воздушных шаров, надев яркую тунику. Соответственный видеоролик звезда опубликовала в Instagram.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55

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