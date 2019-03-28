Сын Яны Рудковской и дети Аллы Пугачевой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Об этом продюсер Яна Рудковская рассказала на своей странице в Instagram. Там она выложила небольшое видео с данного мероприятия и рассказала подписчикам некоторые подробности. Оказывается, в модном показе принял участие не только сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, но и дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри. Продюсер отметила хороший кастинг моделей и качество новой одежды, представленной для бренда Yudashkin Kids. По словам звездной матери, Галина Юдашкина поработала на славу и заслуживает личной благодарности.Подписчики продюсера восприняли эту новость неоднозначно. Часть из них отметила хорошую организацию мероприятия и выделили Лизу Галкину. Они посчитали, что это молодая особа была самой красивой и эффектной среди остальных моделей.Нашлись и те, кто раскритиковал подбор детей для этого модного показа. Они отметили, выбор пал исключительно на наследников звездных родителей, простые люди не могли попасть на подобное мероприятие. Такие подписчики уверены, российский шоу-бизнес очень отдален от своего зрителя, поэтому детям обычных жителей России сложно стать участниками такого модного показа от Галины Юдашкиной.