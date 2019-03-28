Ясновидящая Марианна Абравитова пророчит дочери Юлии Началовой карьеру актрисы

Веры Алдониной не было в РФ перед смертью звезды: в то время она с одноклассниками находилась в Англии. Родные специально не рассказывали девочке о плохом самочувствии матери, дабы та не волновалась, а о произошедшей трагедии с Началовой ей сообщил родной отец.Маг Марианна Абравитова рассказала, кем в будущем может стать дочь усопшей певицы. Она уверена, что девочка сумеет реализовать себя, она такая же, как и ее мать творческая и светлая, но по ее стопам наверняка не пойдет, и певицей не станет. Ясновидящая пророчит Алдониной карьеру киноактрисы, уверяя, что ее деятельность обязательно будет связана с творческой составляющей. В личной жизни у Веры тоже все сложится наилучшим образом, гадалка видит ее в качестве хорошей жены и матери.