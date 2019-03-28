АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Лайма Вайкуле после смены образа напомнила поклонникам Кристину Орбакайте

Советская и российская певица Лайма Вайкуле продолжает удивлять своих поклонников изменениями во внешнем виде. Артистка в очередной раз сменила образ и теперь стала похожа на коллегу Кристину Орбакайте.
Лайма Вайкуле после смены образа напомнила поклонникам Кристину Орбакайте

На телешоу «Вечерний Ургант» знаменитость пришла в черном строгом «мужском» пиджаке, шляпе в тон и серебристой юбке в пол. Образ дополняла коротка стрижка и макияж. Поклонники артистки сразу отметили, что Лайма Вайкуле стала похожа на свою коллегу – Кристину Орбакайте. Внимательно рассмотреть новый образ исполнительницы можно на ее странице в Instagram, где она выложила большую подборку фотографий и видео со съемок «Вечернего Урганта».

Поклонники звезды отметили, что такие изменения ей определенно к лицу. Они обратили внимание на сочетание женственной прически и строгого стиля пиджака. Подписчики артистки уверены, Лайма Вайкуле сделала правильный выбор и эффектно изменила свой привычный стиль. Они пожелали ей творческих и других успехов, а также крепкого здоровья.

Напомним, совсем недавно Лайма Вайкуле поделилась секретами своего питания. 64-летняя артистка придерживается определенной диеты, которая включает в себя простую и однообразную, но полезную пищу. Несмотря на это, певица очень любит сладкое, поэтому иногда балует себя подобными лакомствами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Глушко поздравил фанатов с Днем
Сын Яны Рудковской и дети Аллы
Ясновидящая Марианна Абравитова
Лайма Вайкуле после смены образа
Ученые обнаружили новый ген у женщины,
Американские ученые открыли новый вид
Подписчики Саши Черно подозревают, что
Ученые: Свекольный сок повышает
Археологи обнаружили древнюю этрусскую
Сын Евгении Феофилактовой не поборол
Елена Бушина раскритикована в Сети за
В «Осторожно, Собчак» Божена Рынска
Появились слухи о возможной свадьбе
Ольга Орлова показала в Instagram
Дочь Бориса Грачевского Василиса
Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и
Галина Боб показала забавный ролик о
Ученые: Автолюбители не хотят
В Подмосковье создают новый речной
Филиппу Бледному на съемках сериала
Кооперативный шутер Wolfenstein:
Собственник Samsung Galaxy Fold
Ирина Дубцова похвасталась успехами
Юлия Савичева рассказала, почему
Николай Бандурин назвал программу
Поклонники заметили, как похорошела
Полина Гагарина опубликовала фотографию
Татьяна Навка поздравила свою подругу
ПФР разрешил получать социальные пенсии
«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп
Просмотреть все новости