Лайма Вайкуле после смены образа напомнила поклонникам Кристину Орбакайте

На телешоу «Вечерний Ургант» знаменитость пришла в черном строгом «мужском» пиджаке, шляпе в тон и серебристой юбке в пол. Образ дополняла коротка стрижка и макияж. Поклонники артистки сразу отметили, что Лайма Вайкуле стала похожа на свою коллегу – Кристину Орбакайте. Внимательно рассмотреть новый образ исполнительницы можно на ее странице в Instagram, где она выложила большую подборку фотографий и видео со съемок «Вечернего Урганта».Поклонники звезды отметили, что такие изменения ей определенно к лицу. Они обратили внимание на сочетание женственной прически и строгого стиля пиджака. Подписчики артистки уверены, Лайма Вайкуле сделала правильный выбор и эффектно изменила свой привычный стиль. Они пожелали ей творческих и других успехов, а также крепкого здоровья.Напомним, совсем недавно Лайма Вайкуле поделилась секретами своего питания. 64-летняя артистка придерживается определенной диеты, которая включает в себя простую и однообразную, но полезную пищу. Несмотря на это, певица очень любит сладкое, поэтому иногда балует себя подобными лакомствами.