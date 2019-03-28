Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль





Джо Кэмерон (Jo Cameron), 71-летняя бывшая учительница из Инвернесса (Великобритания), проходила реабилитацию после операции в местной клинике. Хирург, наблюдавший за ее восстановлением, был озадачен тем, что пациентка практически не чувствует боли, и направил ее на генетическое исследование.В отчете, опубликованном в четверг в Британском журнале анестезии, ученые из Университетского колледжа Лондона описали, как они изучали ДНК Джо Кэмерон, чтобы понять, что делает ее такой необычной. Они нашли две мутации. Вместе они подавляют боль и беспокойство, повышая при этом уровень счастья и, вероятно, способствуя заживлению ран.Первую мутацию исследователи обнаружили в известном гене под названием FAAH, который вырабатывает фермент, расщепляющий анандамид, химическое вещество в организме, отвечающее за болевые ощущения, настроение и память. Чем меньше он разрушается, тем сильнее ощущаются его обезболивающие и другие эффекты.Второй мутацией была отсутствующая часть ДНК, из-за которой «отключился» соседний, ранее неизвестный ген, названный учеными FAAH-OUT. Эксперты считают, что этот новый ген работает как регулятор «громкости» сигнала гена FAAH.Авторы научной работы надеются, что полученные результаты позволят разработать новые методы лечения хронической боли, от которой страдает множество людей во всем мире.