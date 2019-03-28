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Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль
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Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль

Ученые выявили новый ген у женщины, которая почти не чувствует боль или стресс. Информация об открытии публикована в зарубежном издании ТheGuardian.

Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль

Джо Кэмерон (Jo Cameron), 71-летняя бывшая учительница из Инвернесса (Великобритания), проходила реабилитацию после операции в местной клинике. Хирург, наблюдавший за ее восстановлением, был озадачен тем, что пациентка практически не чувствует боли, и направил ее на генетическое исследование.

В отчете, опубликованном в четверг в Британском журнале анестезии, ученые из Университетского колледжа Лондона описали, как они изучали ДНК Джо Кэмерон, чтобы понять, что делает ее такой необычной. Они нашли две мутации. Вместе они подавляют боль и беспокойство, повышая при этом уровень счастья и, вероятно, способствуя заживлению ран.

Первую мутацию исследователи обнаружили в известном гене под названием FAAH, который вырабатывает фермент, расщепляющий анандамид, химическое вещество в организме, отвечающее за болевые ощущения, настроение и память. Чем меньше он разрушается, тем сильнее ощущаются его обезболивающие и другие эффекты.

Второй мутацией была отсутствующая часть ДНК, из-за которой «отключился» соседний, ранее неизвестный ген, названный учеными FAAH-OUT. Эксперты считают, что этот новый ген работает как регулятор «громкости» сигнала гена FAAH.

Ученые обнаружили новый ген у женщины, почти не чувствующей боль

Авторы научной работы надеются, что полученные результаты позволят разработать новые методы лечения хронической боли, от которой страдает множество людей во всем мире.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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