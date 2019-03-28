Появились слухи о возможной свадьбе Ольги Бузовой с грузинским блогером





Поклонники Ольги Бузовой в последнее время много раз подозревали своего кумира в романах с разными звёздами российского шоу-бизнеса, но на этот раз в Сети стали распространяться слухи о возможной свадьбе ведущей «Дома-2» с грузинским блогером.Этим человеком оказался родной брат манекенщицы Миранды Шелии, который, к слову, не подтверждает свой роман с Ольгой Бузовой, но продолжает взаимно оценивать её посты и оставлять под ними загадочные комментарии в виде смайлов и сердечек.Появление в Сети одного лишь совместного снимка певицы с мужчиной уже стало поводом для фолловеров надеяться, что в скором времени пара не только перестанет скрывать свои отношения, но и заявит о скорой свадьбе. Сама Ольга Бузова на такие предположения публики пока никак не ответила.