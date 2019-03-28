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Подписчики Саши Черно подозревают, что девушка не бреет волосы на ногах

Подписчики участницы «Дома-2» Саши Черно в Instagram подозревают, что девушка не бреет волосы на ногах. Такие мысли появились у фолловеров после публикации той нового снимка из ванной, где она показала именно нижнюю часть тела.
Подписчики Саши Черно подозревают, что девушка не бреет волосы на ногах

Саша Черно на днях решила сообщить подписчикам в Instagram, что задумалась о возможности открытия специального магазина стильной одежды для женщин в теле. На такие мысли девушку натолкнула собственная проблема — красиво одеваться она любит и хочет, но вот подходящий по размеру наряд удаётся найти не всегда. Сопроводить свой пост о мечтах про собственный магазин Черно решила пикантным снимком из ванной, на котором запечатлела выглядывающие из-под пены на воде ноги.
Подписчики Саши Черно подозревают, что девушка не бреет волосы на ногах

В комментариях несколько человек тут же обратили внимание на одну особенность — ноги Саши Черо выглядят так, словно она давно их не бреет. Некоторые подписчики предположили, что это качество фото заставляет так думать, но, зная супругу Иосифа Оганесяна, за которой страна наблюдает уже второй год, хейтеры решили, что даже ради снимка в Instagram девушке просто было лень побрить ноги.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 08:10

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