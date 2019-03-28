Сын Евгении Феофилактовой не поборол страх перед уколами, закричав при сдаче анализов
Взрослеющий сын экс-звезды «Дома-2» Евгении Феофилактовой не смог побороть страх перед уколами, закричав от забора анализов. Сама же звёздная мать не стала скрывать от публики то, как испугался похода на не совсем приятную процедуру её 6-летний ребёнок, рассказав фолловерам всё в подробностях.
Евгения Феофилактова не стала скрывать от многочисленной аудитории фанатов то, что её 6-летний сын Даниэль Гусев так и не смог побороть собственный страх перед уколами. Дело в том, что наследнику экс-участницы «Дома-2» накануне пришлось в рамках планового медицинского обследования сдавать анализы, в том числе и кровь из пальца. Войдя в кабинет вместе с матерью, ребёнок старался сам себя расслабить разговорами с медсестрой, но взять себя в руки не удалось.
После многочисленных попыток оттянуть момент забора анализов Даниэль Гусев почувствовал укол в палец и, широко раскрыв рот, громко закричал. Фанаты Евгении Феофилактовой решили, что такие подробности не всегда нужно выставлять на всеобщее обозрение, но мальчика всё же пожалели, согласившись с тем, что иногда даже взрослому бывает страшно идти на такую процедуру.
Евгения Феофилактова не стала скрывать от многочисленной аудитории фанатов то, что её 6-летний сын Даниэль Гусев так и не смог побороть собственный страх перед уколами. Дело в том, что наследнику экс-участницы «Дома-2» накануне пришлось в рамках планового медицинского обследования сдавать анализы, в том числе и кровь из пальца. Войдя в кабинет вместе с матерью, ребёнок старался сам себя расслабить разговорами с медсестрой, но взять себя в руки не удалось.
После многочисленных попыток оттянуть момент забора анализов Даниэль Гусев почувствовал укол в палец и, широко раскрыв рот, громко закричал. Фанаты Евгении Феофилактовой решили, что такие подробности не всегда нужно выставлять на всеобщее обозрение, но мальчика всё же пожалели, согласившись с тем, что иногда даже взрослому бывает страшно идти на такую процедуру.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:00