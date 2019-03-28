Сын Евгении Феофилактовой не поборол страх перед уколами, закричав при сдаче анализов





Евгения Феофилактова не стала скрывать от многочисленной аудитории фанатов то, что её 6-летний сын Даниэль Гусев так и не смог побороть собственный страх перед уколами. Дело в том, что наследнику экс-участницы «Дома-2» накануне пришлось в рамках планового медицинского обследования сдавать анализы, в том числе и кровь из пальца. Войдя в кабинет вместе с матерью, ребёнок старался сам себя расслабить разговорами с медсестрой, но взять себя в руки не удалось.После многочисленных попыток оттянуть момент забора анализов Даниэль Гусев почувствовал укол в палец и, широко раскрыв рот, громко закричал. Фанаты Евгении Феофилактовой решили, что такие подробности не всегда нужно выставлять на всеобщее обозрение, но мальчика всё же пожалели, согласившись с тем, что иногда даже взрослому бывает страшно идти на такую процедуру.