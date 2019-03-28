В «Осторожно, Собчак» Божена Рынска призналась, что винит в смерти Малашенко его бывшую жену





В эфире нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак» главная героиня Божена Рынска призналась ведущей, что винит в смерти своего мужа Игоря Малашенко именно его бывшую супругу. Со слов вдовы, прожив с мужчиной 8 лет, они менее года находились в официально оформленных отношениях, так как ранее Елена Малашенко всячески препятствовала этому, не соглашаясь на развод с бывшим гендиректором НТВ. Божена Рынска полагает, что экс-супруга Малашенко специально тянула время, надеясь на слабое здоровье и нервы мужчины, чтобы дождаться его смерти ещё будучи с ним в законном браке.Кроме того, она рассказала, что и бывшая жена, и дети её покойного супруга никогда не относились к нему как просто к отцу и мужу, а всегда рассчитывали исключительно на его деньги. Также вдова немного рассказала ведущей о совместной жизни с Игорем Малашенко, признавшись, что они спали в разных спальнях по причине сильного храпа покойного супруга.