Ольга Орлова показала в Instagram «неприличное» фото с Владом Кадони





Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Орлова решила приоткрыть занавесу тайны и показать фанатам в Сети, как проводит время в перерывах между съёмками на телестройке. Певица показала подписчикам «неприличное», как она сама его назвала, фото с Владом Кадони, на котором с кружкой чая расположилась в мягком кресле и закинула ноги на колени коллеги.В подписи к кадру звезда с долей сарказма отметила, что именно так обычно проводит свободное на проекте время, а вот Влада Кадони пожалела, отметив, что ему всегда приходится её терпеть. В комментариях к посту поклонники Ольги Орловой написали, что такой снимок вряд ли можно назвать «неприличным», но решили, что девушка ведущего, если она у него всё же есть, скорее всего, такой вот отдых на работе не оценит.