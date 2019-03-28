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Ольга Орлова показала в Instagram «неприличное» фото с Владом Кадони

Ведущая популярной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова показала подписчикам в Instagram «неприличное» фото с Владом Кадони. На обнародованном кадре певица закинула босые ноги на колени коллеги, который, как видно по выражению его лица, совсем не против этого.
Ольга Орлова показала в Instagram «неприличное» фото с Владом Кадони

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Орлова решила приоткрыть занавесу тайны и показать фанатам в Сети, как проводит время в перерывах между съёмками на телестройке. Певица показала подписчикам «неприличное», как она сама его назвала, фото с Владом Кадони, на котором с кружкой чая расположилась в мягком кресле и закинула ноги на колени коллеги.
Ольга Орлова показала в Instagram «неприличное» фото с Владом Кадони

В подписи к кадру звезда с долей сарказма отметила, что именно так обычно проводит свободное на проекте время, а вот Влада Кадони пожалела, отметив, что ему всегда приходится её терпеть. В комментариях к посту поклонники Ольги Орловой написали, что такой снимок вряд ли можно назвать «неприличным», но решили, что девушка ведущего, если она у него всё же есть, скорее всего, такой вот отдых на работе не оценит.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 07:30

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