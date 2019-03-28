Ученые: Свекольный сок повышает выносливость спортсменов во время тренировок
Употребление спортсменами свекольного сока положительно влияет на их выносливость во время тренировок. По мнению ученых, все дело в неорганическом нитрате, способном улучшать итоги занятий атлетов.
Научные сотрудники из Университета Эксетера провели исследование, пригласив восьмерых мужчин, увлекающихся физкультурой. Они выпивали 0,5 литра свекольного сока в течение шести дней, а часть людей потребляла напиток из черной смородины. По истечению десяти дней перерыва атлеты снова начали пить отвар из ягод и овощей. В конечном счете у первой группы добровольцев содержание нитратов в крови снизилась в два раза, систолическое кровяное давление упало на 6 мм рт, а количество потребляемого кислорода в ходе тренировок уменьшилось на 19%.
Специалисты считают, что сок из свеклы хорошо влияет на сокращение мускулатуры при выполнении физических упражнений, а оксид азота вырабатывает энергию. Другой эксперимент продемонстрировал, что выпивавшие этот же напиток велосипедисты смогли улучшить показатели на 2,4%, проехав 4-километровое расстояние. Ученые говорят, что их научная работа говорит о огромной пользе свекольного сока, оказывающего позитивное воздействие на выносливость атлетов.
Прежде ученые из Бразилии выяснили, что клюквенный сок может облегчать боль при артрите. Проведенный ими опыт показал, что у употреблявших напиток респондентов заметно упало число антител, которые провоцировали появление неприятных ощущений.
Научные сотрудники из Университета Эксетера провели исследование, пригласив восьмерых мужчин, увлекающихся физкультурой. Они выпивали 0,5 литра свекольного сока в течение шести дней, а часть людей потребляла напиток из черной смородины. По истечению десяти дней перерыва атлеты снова начали пить отвар из ягод и овощей. В конечном счете у первой группы добровольцев содержание нитратов в крови снизилась в два раза, систолическое кровяное давление упало на 6 мм рт, а количество потребляемого кислорода в ходе тренировок уменьшилось на 19%.
Специалисты считают, что сок из свеклы хорошо влияет на сокращение мускулатуры при выполнении физических упражнений, а оксид азота вырабатывает энергию. Другой эксперимент продемонстрировал, что выпивавшие этот же напиток велосипедисты смогли улучшить показатели на 2,4%, проехав 4-километровое расстояние. Ученые говорят, что их научная работа говорит о огромной пользе свекольного сока, оказывающего позитивное воздействие на выносливость атлетов.
Прежде ученые из Бразилии выяснили, что клюквенный сок может облегчать боль при артрите. Проведенный ими опыт показал, что у употреблявших напиток респондентов заметно упало число антител, которые провоцировали появление неприятных ощущений.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:07