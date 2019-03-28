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Дочь Бориса Грачевского Василиса сыграла роль царицы в детском спектакле

Дочь кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского Василиса сыграла роль царицы в детском спектакле. О выступлении 6-летней наследницы руководителя киножурнала «Ералаш» рассказала его экс- супруга Анна.
Дочь Бориса Грачевского Василиса сыграла роль царицы в детском спектакле

На своей странице в Instagram она разместила небольшое видео, снятое на детском спектакле. 6-летняя Варвара сыграла роль царицы Вашти в постановке истории о царе Ахашвероше. По словам Анны Грачевской, этот правитель контролировал огромную территорию: от Эфиопии на западе до Индии на востоке. Царь устроил большое празднование, куда пригласил людей со всего мира, чтобы продемонстрировать свою щедрость и влияние. В один момент Ахашверош решил похвастаться перед собравшимися своей прекрасной женой Вашти, но той подобная идея не понравилась. В результате между ними случился скандал и правитель решил выбрать себе другую царицу. Такой вот необычный сюжет лег в основу этой детской постановки.

Поклонники звездной семьи восхитились талантом их наследницы. Они отметили, Василиса отлично сыграла свою роль и буквально вжилась в образ. Многие обратили внимание на аплодисменты зрителей, которым данное выступление тоже пришлось по душе. Они пожелали знаменитой паре удачи и счастливой личной жизни, а их 6-летней дочери успехов в ее творческих и других начинаниях.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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