Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и уже читает рэп

Об этих способностях наследника рэпера Гуфа рассказала его бывшая супруга Айза Долматова. На своей странице в Instagram она опубликовала небольшое видео где Сами вместе с младшим братом Элвисом веселятся на краю бассейна. В один момент сын Гуфа начинает читать некоторые строчки из музыкального произведения и делает это достаточно хорошо. Помогать старшему брату пытается и совсем юный Элвис, но он в основном вставляет отдельные слова и танцует неподалеку. Сама родительница восхитилась талантом своего сына и выразила ему слова поддержки и одобрения.Подписчиков бывшей супруги рэпера Гуфа тоже удивили способности наследника музыканта. Они отметили, что у него красивый и запоминающийся голос, а также особенная манера читки. Поклонники не удивлены, что наследник двух талантливых людей оказался не менее одаренным, чем его родители. Они уверены, что 9-летнего Сами ждет большое будущее и он обязательно заставит своего отца им гордиться.Напомним, с недавних пор и сама Айза Долматова( Анохина) стала рэп-исполнителем. Она выступает под псевдонимом AZIZA. Любовь к этому направлению музыки ей привил ее бывший супруг Гуф.