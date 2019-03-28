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Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и уже читает рэп

Юный сын рэпера Гуфа и Айзы Долматовой Сами пошел по стопам звездного отца. 9-летний ребенок уже читает рэп и любит музыку этого направления.
Юный сын Гуфа пошел по стопам отца и уже читает рэп

Об этих способностях наследника рэпера Гуфа рассказала его бывшая супруга Айза Долматова. На своей странице в Instagram она опубликовала небольшое видео где Сами вместе с младшим братом Элвисом веселятся на краю бассейна. В один момент сын Гуфа начинает читать некоторые строчки из музыкального произведения и делает это достаточно хорошо. Помогать старшему брату пытается и совсем юный Элвис, но он в основном вставляет отдельные слова и танцует неподалеку. Сама родительница восхитилась талантом своего сына и выразила ему слова поддержки и одобрения.

Подписчиков бывшей супруги рэпера Гуфа тоже удивили способности наследника музыканта. Они отметили, что у него красивый и запоминающийся голос, а также особенная манера читки. Поклонники не удивлены, что наследник двух талантливых людей оказался не менее одаренным, чем его родители. Они уверены, что 9-летнего Сами ждет большое будущее и он обязательно заставит своего отца им гордиться.

Напомним, с недавних пор и сама Айза Долматова( Анохина) стала рэп-исполнителем. Она выступает под псевдонимом AZIZA. Любовь к этому направлению музыки ей привил ее бывший супруг Гуф.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

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