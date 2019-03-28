Галина Боб показала забавный ролик о реакции мам на рисунки детей в детском саду





В новой серии «Мамы от Блога» звезда сериала «Деффчонки» прекрасно продемонстрировала реакцию бизнес-леди, забежавшей в детский сад в перерыве между совещаниями, особы из Instagram, которая мечтает поскорее представить миру шедевр маленького художника. Галина Боб проявила себя и в образе уставшей многодетной женщины и мамы-актрисы, полагая, что зрители смогут узнать в ком-то из них себя.Видеоролики Галины Боб пользуются большой популярностью и набирают множество просмотров, а восхищенные поклонники с нетерпением ждут новых «творений» актрисы, которая успевает совмещать воспитание собственных детей и творческую деятельность.