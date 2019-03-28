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Ученые: Автолюбители не хотят воспринимать велосипедистов, как полноценных людей

Автолюбители нередко не хотят воспринимать велосипедистов, как полноценных людей, проявляя к ним соответственную агрессию. Так считают ученые из Австралии.
Ученые: Автолюбители не хотят воспринимать велосипедистов, как полноценных людей

Группа ученых из Университета Монаша и Школы психологических наук при Университете Мельбурна обнаружили прямую связь между злобным отношением водителей машин к велосипедистам и вышеупомянутым восприятием любителей двухколесного транспорта. Они провели эксперимент с участием более 400 человек, которым показывали картинки эволюции от обезьяны до человека и от таракана до человека, спрашивая, согласны ли они с тезисом: «Могут велосипедисты быть холодными и механическими, как роботы?», а также интересовались сложностями взаимодействия представителей этой категории с остальными участниками дорожного движения. Кроме того, эксперты попросили респондентов оценить степень развития велосипедистов от двум шкалам, от таракана и обезьяны до человека.

Итог показал, что 41% присвоили любителям велосипедов рейтинг менее 100% по шкале развития от обезьяны или таракана до человека, при этом в данном случае преуспели не велосипедисты. Результат также продемонстрировал корреляцию между уровнем агрессии по отношению к этой группе лиц и частотой езды на двухколесном транспорте. По мнению австралийских ученых, полученный материал свидетельствует о перемещении велосипедистов по трассам при помощи механических приспособлений из-за того, что водители не замечают их во время поездки.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

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