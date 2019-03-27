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Ирина Дубцова похвасталась успехами 13-летнего сына Артема в боксе

Отечественная исполнительница Ирина Дубцова решила похвастаться перед фанатами успехами своего 13-летнего сына Артема в боксе. Звезда считает, что мальчику не помешает новое увлечение.
Ирина Дубцова похвасталась успехами 13-летнего сына Артема в боксе

Ирина Дубцова дала понять поклонникам, что ее наследник Артем увлекается не только футболом и пируэтами на самокате. Звезда опубликовала в личном Instagram-блоге несколько фото подростка с тренировки. В комментарии Дубцова объяснила, что молодой человек «не на шутку» увлекся боксом. Певица одобряет хобби сына: «Мужчина должен уметь драться». Последнее, по словам артистки, является далеко не единственным показателем мужественности, однако «дать сдачи необходимо уметь».

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию кумира, восхищаясь новыми интересами юноши и оставляя положительные отзывы о сыне звезды: «Вы воспитали настоящего мужчину», «Красавец», «Молодец», «Спорт – рулит», «Настоящий парень».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:00

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