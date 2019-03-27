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Юлия Савичева рассказала, почему отказалась делать пластические операции

Российская певица Юлия Савичева рассказала журналистам о том, что в 16 лет ей предлагали сделать пластические операции. Юная артистка отказалась от этой идеи, ведь имела принципиальные взгляды по данному вопросу.
Юлия Савичева рассказала, почему отказалась делать пластические операции

Юлия Савичева стала популярной после того, как в 2003 году вышла в финал проекта «Фабрика звезд». Уже тогда молодая певица покорила сердца слушателей своей естественностью и незабываемым пением. Несмотря на это, многие продюсеры советовали ей прибегнуть к помощь пластических хирургов.

16-летней исполнительнице предлагали изменить форму носа и скул. Подобные предложения повергли Юлию Савичеву одновременно в шок. На такие сторонние инициативы будущая артистка отвечала просто: «Спасибо, я как-нибудь поживу с этим». Знаменитость уверена, что нет необходимости прибегать к помощи пластических операций, если речь не идет об устранении врожденного либо приобретенного дефекта. Изменяя свою внешность люди теряют индивидуальность, а именно этим каждый человек должен гордиться больше всего, уверена певица.

Юлия Савичева отмечает, современные косметические средства позволяют подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки. Поэтому она рекомендует всем женщинам тратить время не на поиски нового пластического хирурга, а на просмотр обучающих видео по макияжу и стилю.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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