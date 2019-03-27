Юлия Савичева рассказала, почему отказалась делать пластические операции

Юлия Савичева стала популярной после того, как в 2003 году вышла в финал проекта «Фабрика звезд». Уже тогда молодая певица покорила сердца слушателей своей естественностью и незабываемым пением. Несмотря на это, многие продюсеры советовали ей прибегнуть к помощь пластических хирургов.16-летней исполнительнице предлагали изменить форму носа и скул. Подобные предложения повергли Юлию Савичеву одновременно в шок. На такие сторонние инициативы будущая артистка отвечала просто: «Спасибо, я как-нибудь поживу с этим». Знаменитость уверена, что нет необходимости прибегать к помощи пластических операций, если речь не идет об устранении врожденного либо приобретенного дефекта. Изменяя свою внешность люди теряют индивидуальность, а именно этим каждый человек должен гордиться больше всего, уверена певица.Юлия Савичева отмечает, современные косметические средства позволяют подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки. Поэтому она рекомендует всем женщинам тратить время не на поиски нового пластического хирурга, а на просмотр обучающих видео по макияжу и стилю.